السيد نصرالله: نحن امام هذا التحدي والذي تأتي فيه ادوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 16 2023 - 16:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استمرار التدهور في قيمة الليرة اللبنانية بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثمانين ألفاً
الرئس ميقاتي نفى الكلام المنسوب اليه بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق: الجهود متواصلة لمعالجة الاوضاع المالية
القاضي ابراهيم إدعى على 22 صرافاً بجرم صيرفة غير شرعية
الرئيس ميقاتي ترأس اجتماعا بحث في الاوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة
وزير الاتصالات جوني القرم: ليبان بوست ليس لديهم النية للاكمال ولا يمكن للوزارة أن تشغّل هذا المرفق
الوزير سلام: سيصار بعد ظهر اليوم إلى إصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة في السوبرماركت بالدولار
الوزير فياض: نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر
مديرية جمارك المطار : توقيف اللبناني خالد عبد الوهاب الحسن قادما من غانا وبحوزته عشرين كيلو غراما من المواد المخدرة
مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للمنار:العدو مردوع عن العدوان بفضل المعادلة التي أرساها الحزب
قوات العدوِّ تفجر منزل مُنَفِّذ عملية "كريات أربع" الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل
المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة طارق عز الدين: هدم الاحتلال منزل الشهيد الجعبري جريمة ضد الإنسانية
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: زيارتنا إلى الصين كانت مثمرة وناجحة للغاية ووقعنا 20 مذكرة تفاهم
الخارجية الصينية: نشعر بقلق بالغ إزاء التحيز الإيديولوجي لدول حلف النيتو ونعارضه بشدة
الخارجية الصينية تدعو إلى إجراء تحقيق مهني في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي ومحاسبة المسؤولين عنه
حاكم سيفاستوبل: الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر في شبه جزيرة القرم
السلطات الروسية: الدفاعات الجويّة تَصَدّت لِهجوم مُسَيَّرات أُوكرانيّة وأَسْقَطَت اثنتَيْن فوق البحر في شبه جزيرة القُرم
الخارجية الروسية: البنى التحتية الفضائية الغربية غير العسكرية المستخدمة بالصراع بأوكرانيا قد تصبح هدفا لقواتنا
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى منذ اندلاع الحرب
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعيد فتح السفارة الإسرائيلية في كييف ونقف إلى جانب أوكرانيا في أوقاتها الصعبة
وزير الخارجية التركي: تطرقت والأمين العام للنيتو إلى ملفات بينها حرب أوكرانيا وانضمام السويد وفنلندا للنيتو
الأمين العام للنيتو: جئت للتضامن مع تركيا في مواجهة الزلزال ونشيد بشجاعة فرق البحث والإنقاذ
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا و108068 مصابا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية اَعلَنَت أَنَّ القشرةَ الأرضيّةَ تَحَرّكت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زِلزال قهرمان مرعش
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول
وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة اليوم عند الـ3 عصرا
السيد نصرالله: نحن امام هذا التحدي والذي تأتي فيه ادوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء
منذ 7 mins
16 February، 2023
التعليقات
ذات صلة
هل دقت ساعة التخلي الأميركي عن رياض سلامة؟
حدث اليوم | شهادة وانتصار.. حزب الله يحيي ذكرى الشهداء القادة وكلمة للسيد نصرالله
السيد نصرالله: الاولوية هي لاحتضان الناجين واستخراج جثامين الضحايا من تحت الانقاض واعادتهم الى عائلاتهم
السيد نصر الله: من اهم عناوين المعركة التي تُخاض الآن الحفاظ على الانجازات والانتصارات
السيد نصرالله: أمام هذه المشاهد المؤلمة الناس الطبيعيون يتصرفون بانسانية ويضعون الصراعات السياسية جانبا وتصبح الاولوية هي المسارعة الى انقاذ من هم تحت الانقاض
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}