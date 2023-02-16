السيد نصرالله: نحن امام هذا التحدي والذي تأتي فيه ادوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 16:08

السيد نصرالله: نحن امام هذا التحدي والذي تأتي فيه ادوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء

منذ 7 mins 16 February، 2023
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