الوزير فياض: الوزارة تعمل على اصدار اكثر من جدولين لاسعار المحروقات في اليوم لكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 14:02
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألف شخص واستمرار عمليات رفع الأنقاض
البعثة اللبنانية للدفاع المدني الى تركيا تعلن انتشال جثة المواطن اللبناني الياس حداد الذي قضى نتيجة الزلزال في انطاكيا
وزير الداخلية التركي: ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض وهذا يزيد من الأمل بإنقاذ المزيد من الأشخاص
وزير الداخلية التركي: نصف المباني في هاتاي تضررت في الزلزال و50% من مباني انطاكيا ستزال بسبب عدم صلاحيتها
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المناطق التي ضربها الزلزال
وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يصل إلى دمشق في زيارةٍ هي الأولى من نوعها منذ العام 2011
وزير الخارجية الأردني: زيارتي للرئيس الأسد هي محطة للتوصل إلى حل للأزمة السورية وسنقدم كل ما نستطيع لدعم الشعب السوري
أصحاب محطات الوقود تطلب من وزارة الطاقة رسيما التسعير بالدولار نظراً للتقلبات في سعر الصرف
وزير الطاقة: لن نتوجه لتسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون والوزارة تعمل على منصة لإصدار اكثر من جدولين يوميا
وزير الزراعة عباس الحاج حسن يصدر قرارا يقضي بإخضاع تصدير البصل من لبنان إلى إذن مسبق
الشيخ أحمد قبلان: المشروع الدولي يريد لبنان ميدان فراغ وإنهاك والبلد يتجه نحو كارثة لا سابق لها إذا لم يتحد الشعب
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على الطلبة الفلسطينيين وتعتقل أحد الشبان عند حاجز مخيم شعفاط
مكتب الأسرى: الأجواء متوترة داخل السجون خاصة سجني "مجدو وجلبوع" نتيجة تهديدات إدارة السجون بإجراءات عقابية بحق الأسرى
البحرين: تظاهرات في مختلف المناطق في ذكرى ثورة 14 فبراير تؤكد استمرار الحراك وتندد بالتطبيع
الشيخ الديهي للمنار: لا يمكن الرهان على ان التطبيع سينجح في البحرين لانه لا يعبر عن ارادة الشعب الذي تربى على حب فلسطين
الخارجية الصينية: المحادثات المثمرة بين الرئيسين الصيني والإيراني في بكين اثمرت عن توافق واسع النطاق
الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع إيران على تعميق التعاون العملي واحراز تقدم بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية وللمرة الاولى الكفة ليست في مصلحة كييف
وزير الخارجية الروسي: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط أنابيب الغار"التيار الشمالي" ولا يقول الحقيقة
الاحتفال يقام في مجمع سيد الشهداء(ع) ـــ الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حسينية الرجال في بلدة جبشيت وفي حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت وفي مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في طير دبا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس عند الـ3 عصرا
الوزير فياض: الوزارة تعمل على اصدار اكثر من جدولين لاسعار المحروقات في اليوم لكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار
منذ 22 mins
15 February، 2023
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