الوزير فياض: الوزارة تعمل على اصدار اكثر من جدولين لاسعار المحروقات في اليوم لكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2023 - 14:02

الوزير فياض: الوزارة تعمل على اصدار اكثر من جدولين لاسعار المحروقات في اليوم لكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار

منذ 22 mins 15 February، 2023
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات

ذات صلة