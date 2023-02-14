شبكة سلامة المباني توضح ما يتم تداوله حول عدد المباني المعرضة للإنهيار في لبنان

أشارت “شبكة سلامة المباني” الى أنه “يتم التداول عبر الاعلام بالرقم 16.250 مبنى معرضا للإنهيار في لبنان، لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، هذا الرقم الذي نشرته شبكة سلامة المباني عام 2013، يتم استخدامه خارج اطاره العلمي”.

وأوضحت أن “الهدف الأساسي لشبكة سلامة المباني للقيام بعملية الاستبيان هو لوضع رقم تقريبي يعكس حجم وواقع حال المباني في لبنان”، مشيرة إلى أنه “يتوجب على من يستخدم هذه الأرقام الاشارة الى المصدر ومنهجية العمل لكي توضع في سياقها الصحيح، علما أن هذا الاستبيان هو غير دقيق ولا يعفي الجهات الرسمية لا سيما البلديات من القيام بالمسوح الميدانية وتحديد المباني التي تحتاج الى الترميم فوري”.

المصدر: موقع المنار