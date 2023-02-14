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February 14 2023 - 14:56

لبنان الثالث عالمياً والأول عربياً بتضخم اسعار الغذاء

منذ 2 ساعة 14 February، 2023
الأمن الغذائي في لبنان
اقتصاد - صفحات منوعة

وفق تقرير البنك الدولي تحت عنوان “سلامة الغذاء”، احتلت زمبابوي المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تضرراً عالمياً من تضخم اسعار الغذاء، حيث ارتفعت اسعار الأغذية 285 بالمئة، وفنزويلا ارتفعت 158 بالمئة، ولبنان الثالث عالمياً والأول عربياً 143 بالمئة، والأرجنيتن في المرتبة الرابعة حيث ارتفعت الاسعار 95 بالمئة، وتركيا في المرتبة الخامسة حيث ارتفعت الاسعار 77 بالمئة .

وفي التقرير، تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 83.5 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، في حين تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وشدد تقرير البنك الدولي على أن أزمة الغذاء تفاقمت بسبب قرارات تقييد التجارة التي نفذتها بعض البلدان، مبينا أنه من كانون الأول/ديسمبر الماضي، منعت 19 دولة تصدير 23 نوعا من الأطعمة، وذكر أن 8 دول اتخذت 12 إجراء لتقييد الصادرات.

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المصدر: موقع المنار

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