طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 04:34
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استمرار أعمال الإغاثة في تركيا وسوريا اثر الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين الماضي وعدد الوفيات تجاوز الـ 35 ألفاً
نائب الرئيس التركي يقول إن السلطات لن تزيل الحطام جراء انهيار المباني في منطقة الزلزال إلا بعد التوصل إلى جمع الأدلة
بلومبيرغ: خسائر الاقتصاد التركي بسبب الزلزال بلغت نحو 84 مليار دولار أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
منظمة الصحة العالمية تعرب عن خشيتها من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وغيرها نتيجة تداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة
الرئيس الأسد خلال استقباله مدير عام منظمة الصحة العالمية: نتطلع إلى تعاون مع المنظمة مبني على رؤية شاملة
غيبريسوس: الزيارة إلى مدينة حلب كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين
الرئيس السوري خلال استقباله وزير خارجية الإمارات في دمشق: نقدر استجابة الإمارات السريعة التي تعبر عن عمق العلاقات
الوزير آل نهيان يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في هذه المحنة واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة للشعب السوري
المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد بعد وصوله إلى دمشق أن منظمات الأمم المتحدة تعمل لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال
وزير الخارجية الأردني يجدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري دعم بلاده لدمشق واستمرار التنسيق في إرسال المعونات
وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في صنعاء تندد بسياسة المعايير المزدوجة للدول الغربية في التعامل مع ضحايا الزلزال
الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإيرانية في أفغانستان كاظمي قمي: علاقات إيران مع أفغانستان تتجاوز الحدود الجغرافية
استشهاد فتى فلسطيني (14 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين فجر الأحد
تشييع حاشد للشهيد مثقال ريان (27 عاماً) الذي ارتقى برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان غرب سلفيت
هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يقدم على تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي دون إبلاغ العائلة في سابقة من نوعها
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في رسالة للرئيس الإيراني: المقاومة تثبت كل يوم أنها أقرب إلى النصر من أي وقت مضى
القيادي في حماس مشير المصري لـ "يونيوز": الثورة الإسلامية الإيرانية تشكل رديفاً أساسياً ومركزياً للمقاومة في المنطقة
الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر القدس في القاهرة: سنتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها لاستصدار قرار يؤكد على حل الدولتين
الملك الأردني يحذر من أن المساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن المنطقة
أمين عام جامعة الدول العربية: من دون أفق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في منطقتنا فإننا لا نترك للفلسطينيين سوى اليأس
الحكومة الإسرائيلية تقرر دعم خطة بني غفير في شرق القدس المحتلة وتشريع 9 مستوطنات في الضفة الغربية
وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني في هاتاي: يجب تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين
مقتل 6 من مسلحي داعش اثر غارة جوية للجيش العراقي استهدفت موقعهم في منطقة سد حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد
وزير الخارجية الروسي: الأمريكيون يعترفون بكل سرور بأن الانفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي كانت من صنعهم
السفير الروسي لدى المنامة أليكسي سكوسيريف يقول إن موسكو والمنامة تدرسان مقترحات إنشاء مراكز للحبوب والغاز
السلطات الأميركية تعيد فتح المجال الجوي للطيران في منطقة بحيرة ميتشيغن بعد ورود إشعار بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي
فوز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس كريستودوليديس بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 51.91٪ من الأصوات
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تعلن تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات السيبرانية مصدرها الكيان الإسرائيلي والمغرب
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة
منذ 43 mins
13 February، 2023
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