تغطية | قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر بناية سكنية وسط مواجهات عنيفة

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت بناية سكنية في شارع سفيان. ودارت اشتباكات عنيفة تدور في محيط إحدى البنايات قرب المجمع الغربي للمركبات، حيث سمعت اصوات انفجارات عنيفة بالمكان.

وأعلنت عرين الأسود في بيان لها “تمكنت مجموعاتنا المقاتلة من نصب كمينٍ محكم واستدراج الجيش الإسرائيلي الغبي للوقوع بكل سهولة في كمين أسودنا وتمكن مقاتلينا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمجموعة من الجنود الذين دخلوا لقلب الكمين كالفئران وامطارهم بعد ذلك بصليات من الرصاص المبارك حتى تم الإجهاز عليهم”.

بالفيديو | جانب من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط نابلس

وقالت سرايا القدس – كتيبة نابلس في بيان “يقوم إخوانكم في كتيبة نابلس بالاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس مخيم العين والاشتباك معهم وإلقاء العبوات المتفجرة في أكثر من محور”.

وأعلنت مجموعات عرين الأســود: “في هذه الأثناء مجموعاتنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع”.

و قالت مجموعة عرين الأسود: “جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا بساحتهم صفا صفا”. وأضاف بيان العرين “إنقضوا عليهم من كل مكان من البلدة من مخيم العين من رفيديا من بلاطة من جبل الشمالي من كل بقعة وليلهم لم ينتهي بعد وساء ليلهم وساء صباحهم”.

واعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت بالقرب من مدرسة الكندي بالبلدة القديمة بنابلس الساعة 01:05ص، وتصدى لها المقاومون حيث استهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأضاف البيان “أستبسل مجاهدونا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني من عدة محاور وتمكنوا من إيقاعهم في حقل من النيران الكثيفة خلال حصارها لأحد العمارات وسط المدينة، وتمكنوا من إعطاب آلية عسكرية لهم”.

وتابع البيان “وكما تمكن مجاهدونا في كتائب شهداء الأقصى من ايقاع قوة خاصة صهيونية في كمين محكم حيث تم استدراجها للدخول الى المنزل المحاصر وسط المدينة وقاموا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار بهم وإمطارهم بصليات كثيفة من الرصاص، وأكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة”.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف تجاه البناية، ونادت عبر مكبرات الصوت على أحد المواطنين، تطالبه بتسليم نفسه.

وذكرت طواقم الهلال الأحمر انها نقلت إصابة واحدة بالفخذ، فيما تمنع قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إلى إحدى الاصابات في المكان. وأفاد مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل بأن الطواقم تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، وهناك حديث عن إصابة ملقاة على الأرض منذ أكثر من ثلث ساعة لا نستطيع الوصول إليها.

بالفيديو | التكبيرات تعلو في مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام واسع واشتباكات عنيفة تخللها إطلاق قذائق تجاه بناية سكنية بالمدينة

وقالت الطواقم الطبية إنه لم يتم العثور على أي مصاب أو شهيد بالمبنى التي حاصرته قوات الاحتلال وسط نابلس.

بالفيديو | آثار الدمار في الشقة السكنية التي كانت محاصرة

بالفيديو | مشاهد من المواجهات في نابلس

تعطل آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال انسحابها من مدينة نابلس

المصدر: مواقع