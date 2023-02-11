وصول طائرة إيطالية إلى مطار بيروت الدولي محملة بالمساعدات الطبية للشعب السوري

وصلت مساء اليوم الى القاعدة الجوية في مطار بيروت أولى الطائرات الإيطالية التي تنقل مساعدات انسانية الى سوريا ليتم نقلها بعد ذلك من المطار الى سوريا.

وكان في استقبال الطائرة رئيس الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي، الأمين العام للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر هاغان شباغان ووفد من الحركة الدولية للصليب الاحمر.

وألقى حبوباتي كلمة بعد وصول الطائرة قال فيها: “نحن هنا لتسلم مساعدة من الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي والتي تضم اربعة أطباء متخصصين بجراحة العظم و الطوارئ إضافة الى اربع سيارات اسعاف ومستلزمات طبية، ونشكر الحكومة الايطالية و السفارة الايطالية في لبنان التي قدمت كل التسهيلات ونطالب برفع العقوبات عن سوريا”.

أضاف: “لو وصلت هذه المساعدة مباشرة الى مطار دمشق لكان الأمر أسهل ووفرنا عذابا على الاخوة في الصليب الأحمر اللبناني الذين قدموا كل المساعدة مع اننا نشعر اننا في لبنان في بلدنا الثاني، والحكومة اللبنانية قدمت كل التسهيلات والوزير علي حميه ايضا قدم كل التسهيلات”.

الوزير حميه كتب عبر “تويتر”: “أولى طائرات المساعدات الإنسانية إلى سوريا ، كانت اليوم إيطالية ، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت حاملة معها المساعدات للأهل في مناطق زلزال سوريا ، كتطبيق لقرارنا بفتح أجوائنا و مرافئنا أمام جميع طائرات النقل الراغبة في ذلك”.