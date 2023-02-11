هيئة الطوارئ والكوارث التركية: هزّة ارتداديّة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان جنوبي تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2023 - 10:02

هيئة الطوارئ والكوارث التركية: هزّة ارتداديّة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان جنوبي تركيا

منذ 46 mins 11 February، 2023
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