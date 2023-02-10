مصلحة الارصاد تجدد التحذير من تشكّل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 11:48

مصلحة الارصاد تجدد التحذير من تشكّل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 900 متر

منذ 8 mins 10 February، 2023
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