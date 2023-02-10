زحمة سير على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 11:48

زحمة سير على طريق ضهر البيدر بالاتجاهين

منذ 9 mins 10 February، 2023
أخبار موقع المنار

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