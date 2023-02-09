نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني: ايران ستبقى دائما الى جانب لبنان الشقيق ومؤازرة في مختلف المجالات ولن تألو جهدا في تقديم أي دعم يطلب منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 15:06

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني: ايران ستبقى دائما الى جانب لبنان الشقيق ومؤازرة في مختلف المجالات ولن تألو جهدا في تقديم أي دعم يطلب منها

منذ 19 mins 9 February، 2023
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