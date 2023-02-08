المديرية العامة للشؤون البحرية التركية: السيطرة بشكل كامل على حريق ميناء إسكندرون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 13:22
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عشرات آلاف الضحايا والمصابين في زلزال تركيا وسوريا ودمار هائل في الأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة
الدفاع المدني السوري: نواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً وعدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض
وزير البيئة والإعمار التركي: أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار وندعو إلى عدم دخول المنازل المتضررة
السلطات التركية تمنع السيارات الخاصة من الدخول إلى هاتاي وكهرمان ماراش وأديامان لتسهيل جهود الإنقاذ
المديرية العامة للشؤون البحرية التركية: السيطرة بشكل كامل على الحريق في ميناء إسكندرون
الرئاسة التركية: الرئيس رجب طيب اردوغان يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال جنوب البلاد
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد أوضاع الناجين من الزلزال في اللاذقية ويطلع على جهود فرق الإنقاذ بحثاً عن ناجين
الإمام السيد علي الخامنئي أمام حشد من القوة الجوية بالجيش الإيراني: نشعر بالأسى لأجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا
الإمام الخامنئي: مسؤولونا قدموا المساعدات للمتضررين جراء الزلزال وسيواصلون ذلك
المرجع السيد علي السيستاني: نأمل أن تتضافر الجهود لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا بأسرع وقت
الحشد الشعبي العراقي: انطلاق حملة الاستجابة الإنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا تماشياً مع توجيهات الحكومة
رئيس الوزراء الأردني: قوافل برية أردنية محملة بأدوية ومسلتزمات طبية وعلاجية ستنطلق الخميس إلى سوريا وتركيا
سلطنة عمان تسير جسراً جوياً للمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا
وصول 3 طائرات إماراتية وأردنية وهندية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
سانا: وصول طائرة إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات طبية وإغاثية مقدمة من "المستشفى السعودي الألماني" في دبي
ماليزيا تعلن عن مساعدات مالية بأكثر من مليوني دولار للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا
مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات: حشدنا 29 فريق بحث و5 فرق طبية من 20 دولة لمساعدة تركيا
وزير الخارجية التونسي يتصل بنظيره السوري مؤكداً الاستمرار بتقديم الدعم الإنساني لدمشق لتخفيف المعاناة عن المتضررين
السفارة الإيرانية في دمشق تعلن إلغاء الاحتفالات باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية تعاطفاً مع سوريا حكومة وشعباً
الشيخ أحمد قبلان: أقول للحكومة لا يكفي وفد وزاري لمشاركة سوريا بما أصابها والوقت ليس للمجاملة بل لاتخاذ خيارات مصيرية
الحزب الديمقراطي اللبناني: سيلعن التاريخ من يتخلى عن سوريا وشعبها في عز محنته
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص العدو إحداهما خطرة خلال عدوان على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: تدهور جديد طرأ على صحة ضابط المظليين الذي أصيب بجروح خطرة في عملية إطلاق النار في القدس قبل أسبوعين
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري
الرئيس نبيه بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع بعد ظهر الإثنين المقبل
رئاسة الحكومة البريطانية: الرئيس الأوكراني سيزور المملكة ويلتقي رئيس الوزراء ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان
ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن أنها سترسل ما لا يقل عن 100 دبابة "ليوبارد" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة
الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب "حال الاتحاد": إذا هددت الصين سيادتنا سنتصرف لحماية بلادنا وقد فعلنا ذلك
المديرية العامة للشؤون البحرية التركية: السيطرة بشكل كامل على حريق ميناء إسكندرون
منذ 2 ساعة
8 February، 2023
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المصدر:
تركيا
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