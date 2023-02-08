عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل سيارة للمستوطنين الصهاينة قبل حرقها قرب رام الله المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:00

عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل سيارة للمستوطنين الصهاينة قبل حرقها قرب رام الله المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 6 mins 7 February، 2023
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