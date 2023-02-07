هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب فلسطين المحتلة ومركزها شمال نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 23:58

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب فلسطين المحتلة ومركزها شمال نابلس

منذ 6 mins 7 February، 2023
أخبار موقع المنار

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