مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء الجدار الحدودي بالقرب من بوابة فاطمة – كفركلا بالتزامن مع تجمع لعدد من آلياته خلف الجدار من دون معرفة الأسباب حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:00

مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء الجدار الحدودي بالقرب من بوابة فاطمة – كفركلا بالتزامن مع تجمع لعدد من آلياته خلف الجدار من دون معرفة الأسباب حتى اللحظة

منذ 23 mins 7 February، 2023
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