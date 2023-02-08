نداء من اتحاد بلديات جبل الريحان لعدم سلوك طريق مثلث عرمتى – كفرحونة – البقاع الغربي بسبب تساقط الثلوج ولعدم التأثير على عملية فتح الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 00:00
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الزلزال في سوريا وتركيا خلف 6300 قتيل وأكثر من 29 الف مصاب ودمار هائل والعدد مرشح للارتفاع لوجود عالقين تحت الانقاض
منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليوناً
صندوق الأمم المتحدة للطوارئ: تخصيص 25 مليون دولار للمساعدة الانسانية للزلزال في تركيا وسوريا
وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 5434 والمصابين الى 31777
وزير الدفاع التركي: 2600 جندي و75 طائرة يشاركون في عمليات الاغاثة وارسلنا أكثر من 200 مستشفى ميداني للمناطق المنكوبة
وزير الداخلية التركي: 941 مبنى انهار جراء الزلزال في كهرمان مرعش وهناك أكثر من 2000 فريق انقاذ لمساعدة المتضررين
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تأثير الزلزال في تركيا وصل الى مساحة تبلغ 110 كيلومترات مربعة
الرئيس التركي: اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر في 10 مدن تضررت من الزلزال الذي يعد من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ
الرئيس اردوغان: يعمل حاليا 53 الفا و 317 عنصرا في عمليات البحث والانقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1782 وفاة وإصابة 3849 آخرين
وصول طائرة جزائرية رابعة الى مطار حلب تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين جراء الزلزال في سوريا
الشيخ نعيم قاسم للمنار: هناك انحياز دولي ضد سوريا الشعب وهذا لا ينسجم مع ادنى المعايير الانسانية
الرئيس ميقاتي يشكل وفدا وزاريا سيتوجه الاربعاء الى سوريا لعقد لقاءات حول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال
الرئيس عون يتصل بالرئيس الاسد معزيا ويحث السلطات اللبنانية على المضي بالمبادرات الانسانية لاغاثة المتضررين بسوريا وتركيا
طلال ارسلان يتصل بالرئيس الاسد معربا عن تضامنه ووقوفه الى جانب سوريا في هذا الظرف العصيب
عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يباشرون اعمال البحث والانقاذ في منطقة جبلة المنكوبة في سوريا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي متصلا بالرئيس الأسد: سنبذل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب الشعب السوري ليتجاوز المحنة
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني يدعو محور المقاومة لاستخدام كافة الامكانات في مجال الانقاذ لمساعدة ضحايا الزلزال
المستشارون العسكريون الايرانيون في سوريا قاموا بتجهيز مطار حلب الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الانسانية
وصول طائرة ايرانية محملة ب 20 طنا من المعدات الطبية والمواد الغذائية الى مطار حلب الدولي لاغاثة متضرري الزلزال
الملك السعودي وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات عاجلة الى سوريا وتركيا
رئيس وزراء كندا يعلن تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات فورية لتركيا وسوريا ويعد بتقديم المزيد من الدعم مع تطور الوضع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا بالرئيس بشار الاسد ويوجه بتقديم كل المساعدات الممكنة الى سوريا لاغاثتها
الرئيس المصري يتصل بنظيره التركي ويعرض تقديم المساعدة لتجاوز آثار كارثة الزلزال
رئيس دولة الامارات محمد بن زايد يوعز بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا
وصول طائرتين مصرية واماراتية الى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات اغاثية للمتضررين جراء الزلزال في سوريا
الملك الاردني يتصل بالرئيس الاسد ويعلن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الاغاثة
انصار الله في اليمن: ما تعرض له الشعب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع الحصار الظالم عنه بالغاء قانون قيصر الجائر
امين عام حركة الجهاد الاسلامي يوجه رسالة الى الرئيس الاسد: نعرب عن كامل تضامننا مع سوريا جراء المحنة التي تعرضت لها
نداء من اتحاد بلديات جبل الريحان لعدم سلوك طريق مثلث عرمتى – كفرحونة – البقاع الغربي بسبب تساقط الثلوج ولعدم التأثير على عملية فتح الطرقات
منذ 1 ساعة
7 February، 2023
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