اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي انتقدت مقررات الحكومة: مستمرون في الإضراب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 21:14

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي انتقدت مقررات الحكومة: مستمرون في الإضراب

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
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