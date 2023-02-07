وفد الجهاد الإسلامي يختتم زيارته للقاهرة بعد عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين

اختتم وفد حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 7/2/2023 زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وقد ترأس الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة ، الوفد الذي ضم عدداُ من أعضاء المكتب السياسي للحركة.

والتقى الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مع عدد من المسؤولين المصريين، كما عُقد اجتماع رسمي مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وتركزت مباحثات الأمين العام والوفد المرافق مع الأشقاء المصريين حول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس ، بالإضافة للتطورات السياسية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة التطرف الصهيوني.

وقد أكدت الحركة على موقفها الثابت في مواجهة العدوان على شعبنا وأرضنا.

كما جرى التأكيد على استمرار الاتصالات مع القاهرة وتعزيز العلاقات الثنائية لخدمة قضايا شعبنا .

ووجه وفد الحركة الشكر لجمهورية مصر العربية وما تبذله من جهود ولمواقفها الحريصة على وحدة الصف الفلسطيني .

كما عبر الوفد عن شكره للأخوة المصريين على حسن الاستقبال.

المصدر: فلسطين اليوم