الثلوج أدت إلى إغلاق كل طرق الضنية الرئيسية والفرعية ابتداء من ارتفاع 900 م – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 01:10

الثلوج أدت إلى إغلاق كل طرق الضنية الرئيسية والفرعية ابتداء من ارتفاع 900 م

منذ 2 ساعة 6 February، 2023
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