بلدية اليمونة حذرت سكان البلدة وقاصديها من خطر سلوك طرقها مساء بسبب تكون طبقات من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 23:00

بلدية اليمونة حذرت سكان البلدة وقاصديها من خطر سلوك طرقها مساء بسبب تكون طبقات من الجليد

منذ 17 mins 6 February، 2023
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