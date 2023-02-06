تقرير مصور| ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 23:00
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الرئيس التركي يعلن حدادا وطنياً 7 أيام في تركيا على ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد الضحايا في الزلزال إلى 1,762 والمصابين إلى 12,068
نائب الرئيس التركي: 145 هزة ارتدادية وانهيار 3471 مبنى جراء الزلزال
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 593 وفاة والإصابات إلى 1411
الخارجية السورية: سوريا تناشد الدول والمنظمات لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بمواجهة كارثة الزلزال المدمر
وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل تقديم المساعدات
إيران ترسل طائرة عملاقة إلى مطار دمشق الدولي في إطار جسر جوي من مساعدات الحكومة الإيرانية للشعب السوري
الحشد الشعبي العراقي: تسيير أسطول ضخم من المساعدات والمواد الإغاثية يضم 200 شاحنة إلى سوريا
الهلال الأحمر العراقي: 60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا
الدفاع الروسية: أكثر من 300 عسكري روسي و60 من وحدات العتاد تشارك في إزالة تداعيات الزلزال في سوريا
الرئيس الإيراني بعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال إلى الرئيسين التركي والسوري وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات الفورية
الرئيس اليمني مهدي المشاط يعزي الرئيسين السوري والتركي بضحايا الزلزال مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سوريا
الكرملين: الرئيس بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع أردوغان أكد فيه استعداد موسكو لتقديم المساعدة لإزالة آثار الزلزال
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يبعث برقية تعزية ومواساة للرئيس السوري بشار الأسد بحادث الزلزال الأليم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نشعر بالحزن جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا ومستعدون لدعم جهود الإغاثة
الهزة الأرضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن ومصر
هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان دول شرق المتوسط ظهر اليوم
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا يمكن التنبؤ بحدوث زلزال وقوته وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية
حزب الله يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدمر فجر اليوم
حزب الله يدعو الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية لتقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ المحتجزين وإسعاف الجرحى
حزب الله: لوضع كل الإمكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها البلدان جراء هذه الكارثة
رئيس الحكومة اللبنانية يتصل بنظيره السوري ويعلن وضع الامكانات المتاحة في لبنان في خدمة جهود الإغاثة الجارية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبرق إلى الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان معزياً بضحايا الزلزال
الخارجية اللبنانية تعرب عن تعاطفها مع الجمهورية العربية السورية وتتقدم بالتعازي لحكومة وشعب سوريا الشقيقة ولذوي الضحايا
الوزير الحاج حسن: قرار رسمي بتكليف وزير الأشغال علي حمية التواصل مع سوريا للوقوف على كل ما تحتاجه في محنتها
الوزير حمية للمنار: الهيئة العليا للإغاثة كُلّفت بالتعاون مع نقابة المهندسين للكشف على المباني المتصدعة لتقرر ما يلزم
وزير السياحة وليد نصار اتصل بنظيره السوري والسفير التركي متضامناً: سلامتنا من سلامة إخوتنا في سوريا
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان معزيا بضحايا الزلزال: عسى التمكن من انتشال كل المفقودين تحت الأنقاض بأسرع وقت
وزارة التربية: إقفال الثانويات والمهنيات والمدارس الرسمية والخاصة كافة يومي الثلاثاء والأربعاء ريثما تنجلي العاصفة
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة أريحا فجر اليوم
حركة حماس: الثلة المباركة من الشهداء التي ترتقي في ميدان الاشتباك تؤكد مجددا أن شعبنا ماض في طريق المقاومة والتحرير
الجهاد الإسلامي: لتعلم حكومة العدو الفاشية أن استمرارها في عدوانها بحق شعبنا لن يجلب عليها إلا الويل والخسران المبين
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة سجانين و5 أسرى فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في سجن الدامون
تقرير مصور| ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان؟
منذ 2 ساعة
6 February، 2023
لبنان
ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان والاحتمالات المقبلة؟
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