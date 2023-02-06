المركز الوطني السوري للزلازل: 25 هزة أرضية ارتدادية للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2023 - 15:18

المركز الوطني السوري للزلازل: 25 هزة أرضية ارتدادية للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم

منذ 42 mins 6 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة