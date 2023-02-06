النائب فضل الله: بدون الاجتماع الداخلي لا يمكن انتخاب رئيس ولو اجتمع العالم كله عليه

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “التركيبة الطائفية داخل نظامنا السياسي تمنع أي إصلاح حقيقي، خصوصا مع استغلالها ممن يطالبون بالشيء ونقيضه، فيحمون الفاسدين ويدافعون عنهم بذريعة التوازن الطائفي”.

وقال فضل الله “لو اجتمع العالم كله على اسم رئيس للجمهورية ولم تجتمع غالبية الكتل النيابية عليه، فإنه لا يمكن أن يكون لدينا رئيس”، وتابع “المعضلة اليوم أنه في تركيبة المجلس لا أحد يملك الأكثرية الكاملة”، واضاف “من هنا دعونا إلى الحوار والتلاقي لانتخاب الرئيس ونبذل الجهد المطلوب ونقوم بالاتصالات اللازمة من أجل إنجاز هذا الاستحقاق”.

واكد فضل الله “نريد أن نعالج المشكلات الحيوية للناس ولكن لا بد أن يكون لدينا مؤسسات دستورية منتظمة”، واضاف “من هنا فإن البلد بحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يملك مجموعة من المواصفات التي تؤهله ليكون قادرا على تقديم برامج إنقاذية وليس المهم أن ننتخب رئيساً كيفما كان، يعمل على تعميق الأزمة بدلاً من حلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام