مجلس الوزراء اللبناني منعقد في هذه الأثناء برئاسة ميقاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 12:10
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زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب منطقة شرق المتوسط وتركيا
نائب الرئيس التركي فؤاد أكطاي: 284 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح وانهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا
تضرر 11 ولاية في تركيا جراء ثاني أكبر زلزال يضرب البلاد خلال 100 عام
رئيس مرصد الزلازل في تركيا: هذا أكبر زلزال شهدته تركيا منذ عام 1999
القوات المسلحة التركية تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي البلاد
الحكومة السورية تعلن عن خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 239 قتيلاً و648 مصاباً
الهزة الارضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن ومصر
الهزة الارضية القوية في لبنان وقعت عند 3:20 فجراً وامتدت لـ40 ثانية وهي من أقوى الهزات منذ أكثر من 30 عاماً
الرئيس نجيب ميقاتي يرأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية
الأمين العام للجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لغوث المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه للرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان بضحايا الزلزال
نتنياهو يعلن الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في منطقة "غلاف غزة" بالتعاون مع وزير البناء والإسكان
مجلس الوزراء اللبناني منعقد في هذه الأثناء برئاسة ميقاتي
منذ 1 ساعة
6 February، 2023
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