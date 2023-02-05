إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 20:02

إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

منذ 2 ساعة 5 February، 2023
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