اعلام العدو: اصابة في سديروت أثناء الهرب الى الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 20:02

اعلام العدو: اصابة في سديروت أثناء الهرب الى الملاجئ

منذ 2 ساعة 5 February، 2023
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