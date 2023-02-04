جريح باطلاق نار خلال إشكال في عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 16:50

جريح باطلاق نار خلال إشكال في عين الحلوة

منذ 35 mins 4 February، 2023
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