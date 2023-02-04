المرابطون: لمعالجة مشاكل القطاع التربوي برؤية استراتيجية واضحة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 13:16

المرابطون: لمعالجة مشاكل القطاع التربوي برؤية استراتيجية واضحة

منذ 1 ساعة 4 February، 2023
المرابطون
لبنان

اعتبرت إدارة التربية والشباب والرياضة في “حركة الناصريين المستقلين -المرابطون”، في بيان، أن “الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الوطن، هو الاستمرار بالكذب والنفاق فيما يتعلق بتعطيل العام الدراسي”.

وشددت على “وجوب عدم تمييع مطالب الأساتذة، ومعالجة مشاكل القطاع التربوي، بجدية ورؤية استراتيجية واضحة المعالم لمنع إنهيار المؤسسات التعليمية، وعدم ذر الرماد في العيون بحجج مالية واهية”، منوهة بـ”طروحات النائب حسن مراد العلمية والدقيقة، في معالجة الأزمة التربوية، وحرصه على حماية الأساتذة والطلاب، وعدم إضاعة العام الدراسي الحالي”.

المصدر: بريد الموقع

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