سيحول أراضي أوكرانيا إلى رماد.. تهديد روسي برد حاسم إذا حاولت كييف مهاجمة القرم

وجهت روسيا تهديدا برد حاسم على كييف إذا حاولت مهاجمة القرم، بعد تصريحات لعدد من المسؤولين الاوكرانيين هددوا فيها بمهاجمة شبه الجزيرة والسيطرة عليها.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قال إن روسيا لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف وسيكون هناك استعداد لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.

وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، “ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك، نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة”.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد”.

بدوره، أكد رئيس اللجنة التشريعية في برلمان القرم، سيرغي تروفيموف، بأن الرد الروسي على محاولات السلطات الأوكرانية، “استعادة شبه جزيرة القرم”، سيكون حازما وسريعا.

وأضاف تروفيموف أن أي محاولة من قبل قوات كييف للهجوم على شبه جزيرة القرم، سيتبعها رد عسكري روسي، لن تتمكن القوات الأوكرانية من التعامل معه، أو إعادة تجميع وترتيب صفوفها بعده.

وأكد تروفيموف، أن شبه جزيرة القرم محميه بشكل جيد، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لروسيا.

من جانبه، أكد الكرملين على لسان العديد من مسؤوليه، أن أي محاولة أوكرانية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، أو أية أراض روسية، سيتبها رد روسي حازم.

يشار إلى أن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، ميخائيل بودولاك، صرح في وقت سابق، بأن كييف “ستستعيد شبه جزيرة القرم في وقت قصير للغاية”.

كما أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، عن بدء تشكيل ألوية هجومية خاصة، من الجيش والشرطة وحرس الحدود الأوكراني، “للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس”، بحسب قوله.

المصدر: وكالات