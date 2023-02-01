الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا – الارز ، معاصر الشوف – كفريا ، كفرذبيان – حدث بعلبك ، العاقورة – حدث بعلبك ، الهرمل – سير الضنية ، الهرمل – اليمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 14:52

الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا – الارز ، معاصر الشوف – كفريا ، كفرذبيان – حدث بعلبك ، العاقورة – حدث بعلبك ، الهرمل – سير الضنية ، الهرمل – اليمونة

منذ 59 mins 1 February، 2023
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