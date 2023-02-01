النائب كنعان بعد جلسة لجنة المال: وجهت اليوم سؤالًا لمصرف لبنان والحكومة اين اصبح التدقيق الجنائي والى اليوم الارقام افتراضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 14:50

النائب كنعان بعد جلسة لجنة المال: وجهت اليوم سؤالًا لمصرف لبنان والحكومة اين اصبح التدقيق الجنائي والى اليوم الارقام افتراضية

منذ 2 ساعة 1 February، 2023
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