التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 14:50

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة

منذ 2 ساعة 1 February، 2023
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