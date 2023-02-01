التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 14:50
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم: حزب الله مُنفتِح على الحوار حول الاستحقاق الرئاسيّ
ـصحيفة الجمهورية: أوساط الرئيس بري تنقل عنه أن لا دعوة إلى جلسات تجريبية او غير جدّية لانتخاب رئيس الجمهورية
المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي بيار دوكان: العقوبات الاميركية تحول دون الكهرباء من مصر عبر سوريا الى لبنان
غرفة التحكم المروري: يُطلب من المواطنين عدم سلوك الطرقات الجبلية قبل الاستفسار عن حال الطريق
الوزير حمية: الزيارة التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرق الجبلية
الوزير الأبيض: كميات كبيرة من حليب الأطفال ستصل للبلد ومسألة أدوية السرطان لم تحل بشكل نهائي بل تحسنت
الوزير فياض: المطلوب مؤازرة كهرباء لبنان بنزع التعديات حتى منتصف الشهر لكي تزيد التغذية لغاية 500 ميغاوات
جلسة للجنتي المال والرقابة على المصارف لمتابعة درس اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي
بدء تطبيق العمل بسعر الصرف 15000 ليرة مقابل الدولار الرسمي والمصرفي وفق قرار إتخذه حاكم البنك المركزي
في رسالة صوتية من الأسيرات في سجن الدامون : نرسل صرختنا إلى كل من يردد أنه يريد تحريرنا أين انتصاركم لنا ؟!
اللجنة العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية: إغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال الساعة 12 ظهر اليوم نصرة للأسيرات
قائد حرس الثورة الإيراني: كل العقوبات والضغوط والمؤامرات لم تتمكن من إبعاد الشعب الإيراني عن أهداف الثورة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
الكرملين: تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيزيد التوتر ولكنه لن يمنعنا من تحقيق أهدافنا
الدفاع الروسية: محاولة الغرب شن هجمة خاطفة للاستحواذ على العقول في روسيا فشلت
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: روسيا لم تتأثر بالعقوبات الغربية وتجارتها الخارجية عادت إلى مستوى ما قبل العقوبات
خارجية الصين: منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست ساحة للمنافسة الجيوسياسية
تظاهرات ضخمة في فرنسا ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة
منذ 2 ساعة
1 February، 2023
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