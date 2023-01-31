الرئيس بري استقبل في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 21:26

الرئيس بري استقبل في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي

منذ 3 ساعة 31 January، 2023
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