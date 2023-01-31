وفد من تكتل “الاعتدال الوطني” زار الرئيس بري: الحوار سيد الموقف في الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الثلاثاء وفدا من تكتل “الإعتدال الوطني” ضم النواب: وليد البعريني ، سجيع عطية ، أحمد الخير ، محمد سليمان وأحمد رستم ، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الإستحقاق الرئاسي وشؤونا مطلبية وإنمائية.

وبعد اللقاء قال البعريني “كانت زيارتنا الى دولة الرئيس تتضمن أمورا إنمائية، إجتماعية عدة، وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع اخذ حيزا كبيراً من الحوار أهمه انه مهما شرقت الامور أو غربت فان الحوار سيد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية “، وتابع “إن شاء الله قريباً يكون هناك إسم كي نتمكن من إراحة لبنان اللبنانيين”.

كما استقبل الرئيس بري السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للمستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهة ثانية، أبرق الرئيس بري لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني معزيا بشهداء التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام