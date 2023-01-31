ميقاتي: نحن في صدد اعداد الملف التربوي تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 11:20

ميقاتي: نحن في صدد اعداد الملف التربوي تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل

منذ 33 mins 31 January، 2023
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