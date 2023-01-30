قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت 120 ألف دولار أميركي مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34

قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت 120 ألف دولار أميركي مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

منذ 58 mins 30 January، 2023
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