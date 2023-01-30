قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت 120 ألف دولار أميركي مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34
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القاضي عويدات يطلب من النائب العام المالي تسطير استنابات قضائية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يتقدمان بدعوى ضد القاضي البيطار أمام مدعي عام التمييز وأخرى أمام التفتيش القضائي
المكتب السياسي لأمل يدعو الى مقاربة ملف رئاسة الجمهورية وطنيا والجلوس إلى طاولة حوار تضع خارطة طريق للإتفاق على رئيس
المكتب السياسي لأمل يطالب بالإسراع بمواكبة الاتفاقيات بموضوع الغاز والنفط والمباشرة بالتنقيب وإنشاء الصندوق السيادي
الاتحاد العمالي العام: التوجه لتنفيذ إضراب على كامل الأراضي اللبنانية في الـ8 من شباط بمشاركة قطاع النقل البري
هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات تعلن إقفال فروعها وأقسامها بسبب إستمرار إضراب موظفيها لحين تسوية أوضاعهم المالية
وزير الاقتصاد يعلن عن إطلاق المؤشر الغذائي الذي يعتمد على تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية بالدولار الأميركي
مدير عام مصرف الإسكان بعد لقائه رئيس الحكومة: تسديد القروض كان ولا يزال بالليرة اللبنانية ولا ضرورة للقلق في هذا الشأن
موظفو شركة دنش المعنية بتشغيل وصيانة مجمع الحدث الجامعي ينفذون اعتصاماً للمطالبة بمستحقاتهم المالية
استشهاد الشاب الفلسطيني نسيم نايف سلمان ابو فودة بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل
قوات الاحتلال تهدم منزلاً وسوراً ومنشأة تجارية وتجرف أرضاً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة
مستوطنون صهاينة يعتدون على فلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس ويحرقون مركبة واحدة على الأقل
مكتب إعلام الأسرى: 120 أسيرا فلسطينيا بدأوا إضرابا عن الطعام في سجن النقب احتجاجا على الإجراءات الصهيونية بحقهم
وزير الأمن الداخلي الصهيوني ايتمار بن غفير يصدر أمرا بمنع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة حتى إشعار آخر
وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي
عبداللهيان لإسماعيل هنية: موقف إيران ثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته والشعب الفلسطيني سيحقق النصر ويحرر أرضه
هنية: ندين أي عدوان غاشم تتعرض له إيران ونثق في قدرة الجمهورية الإسلامية على إحباط كيد واعتداءات الأعداء
عبداللهيان لزياد النخالة: طهران تدعم وتؤيد جهاد وبطولات الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة
زياد النخالة: نشيد بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال كل المشاريع التي تستهدف الجمهورية الإسلامية
الكرملين تعليقا على هجوم أصفهان: ندين استهداف دولة ذات سيادة حرة مثل إيران أيا كانت الجهة المسؤولة عنه
وزير الخارجية الروسي: ندين بشدة الهجوم الاستفزازي بطائرات مسيرة على منشأة للدفاع الإيرانية في اصفهان
سيرغي لافروف: الهجمات الأخيرة على إيران قد تؤدي الى تصعيد خارج عن السيطرة
رويترز: طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بسبب تعليقات كييف على الهجوم بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان
وسائل إعلام يمنية: 115 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق طائرات تجسسية و32 بقصف مدفعي
باكستان: عشرات الشهداء والجرحى بتفجير انتحاري بمسجد قرب مقر للشرطة في مدينة بيشاور
مدير مكتب الرئيس الأوكراني: تلقينا إشارات إيجابية من بولندا بشأن مقاتلات اف_16 وهي مستعدة لنقلها لنا بالتنسيق مع الناتو
الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مناطق استراتيجية جديدة قرب اوغليدار
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في محور خيرسون والقضاء على 70 عسكريا أوكرانيا في محور دونيتسك
منظمة الصحة العالمية تقرر الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19
الخارجية الاذربيجانية تعلن توقف عمل سفارة أذربيجان مؤقتاً في طهران بعد إجلاء الموظفين وعائلاتهم
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: مكافحة الاحتباس الحراري لا ينبغي أن تكون على حساب النمو الاقتصادي
قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت 120 ألف دولار أميركي مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان
منذ 58 mins
30 January، 2023
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