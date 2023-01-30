طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحاته حول هجوم اصفهان الفاشل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34

طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحاته حول هجوم اصفهان الفاشل

منذ 2 ساعة 30 January، 2023
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