موسكو تؤكد وكييف تنفي تقدّم الجيش الروسي في فوغليدار الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34

موسكو تؤكد وكييف تنفي تقدّم الجيش الروسي في فوغليدار الأوكرانية

منذ 2 ساعة 30 January، 2023
أخبار موقع المنار

المصدر: ا ف ب

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