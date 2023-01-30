الكرملين يكذّب جونسون: لم يهددك الرئيس بوتين!

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بشأن “تهديد” بوتين بما أسماه “ضربة صاروخية” بـ”الكذب”.

وتابع بيسكوف، في إفادته الصحفية الاثنين، “أقول إنه إما كذبة واعية، وحينها يجب الاستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة فإنه لم يفهم ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين”.

وأكد بيسكوف معرفته بما تمت مناقشته خلال هذه المحادثة، قائلاً “لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية، وفي حديثه عن التحديات التي تواجه أمن روسيا، أشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)، فإن احتمال نشر (صواريخ الناتو أو الصواريخ الأمريكية على حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق)”.

تصريحات بيسكوف جاءت في وقت روى فيه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في وثائقي ستبثّه هيئة الإذاعة البريطانية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “هدّده بشكل من الأشكال، قبل غزو أوكرانيا»، قائلاً له “بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة”.

وفي الوثائقي المكوّن من ثلاثة أجزاء، والذي تبثّ “بي بي سي” أولى حلقاته الاثنين، يُخبر جونسون عن مكالمته “الطويلة جداً” وغير العادية” مع الرئيس الروسي، بعد زيارته كييف بداية شباط/فبراير الماضي.

ويقول جونسون إنه “حذّر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا أقدم على دخول أوكرانيا”، مضيفاً “لقد قال بوتين “بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى (الناتو) في أي وقت قريب ماذا تقصد بـ (في أي وقت قريب؟)”.

وأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق “حسناً، لن تنضم إلى (الناتو) في المستقبل القريب. وأنت تعلم ذلك جيداً”.

وتابع جونسون “في وقت من الأوقات، هدّدني بطريقة أو بأخرى”، قائلاً “بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة، أو شيئاً من هذا القبيل”.

ويشير الوثائقي أيضاً إلى “الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب، في السنوات التي سبقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

في هذا الوثائقي أيضاً، يروي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيّين في ذلك الوقت، ويقول “إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غداً، فلماذا لا تعطونني شيئاً يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذاً بأنفسكم”، على حدّ تعبيره.

المصدر: ا ف ب