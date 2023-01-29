“الوكالة الوطنية للإعلام” : العثور على جثة المدعو “ج.ف. ق” مصابة برصاصة بالرأس في منطقة علما قضاء زغرتا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 22:58
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كتائب القسام تنشر مشاهد لمسيرة للإحتلال سيطرت عليها خلال عدوانه الأخير على غزة وتؤكد أنها استخرجت منها معلومات حساسة
جيش الاحتلال يقر بأن مسيرة تابعة له سقطت في غزة خلال "نشاط عملياتي خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتم التحقيق في الحادث"
إذاعة جيش الاحتلال: هناك مخاوف من تسرب معلومات بعد سقوط الحوامة (المسيرة) في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقرر دعم قوات الشرطة في القدس المحتلة ومحيطها بسريتين عسكريتين اعتباراً من الاثنين
رئيس وزراء الكيان يقول إن حكومته لا تبحث عن التصعيد لكنها متأهبة لكل الاحتمالات وتعجل بتراخيص سلاح لآلاف المستوطنين
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يحمل الوزير بن غفير المسؤولية عن عملية إطلاق النار مساء الجمعة في القدس المحتلة
وزير الخارجية الإيرانية يعرب في اتصال هاتفي مع اسماعيل هنية عن تضامن ايران الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي الشهداء
حسين أمير عبداللهيان يوجه دعوة رسمية لرئيس حركة حماس يحيى السنوار لزيارة الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي يراه مناسباً
اسماعيل هنية يشدد على إدانة أي عدوان تتعرض له الجمهورية الإسلامية مؤكداً ثقته بقدرة إيران على إحباط كيد الأعداء
وزير الخارجية الروسية يبحث الأوضاع مع نظيره الفلسطيني ووزير خارجية العدو: لضرورة استئناف جهود الرباعية الدولية
الرئيس الجزائري يدعو إلى مضاعفة الجهود وحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود
جمعية واعد للأسرى: الاحتلال يبلغ قسم الأسيرات في سجن الدامون برفع العقوبات وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل السبت
النائب عن أصفهان في مجلس الشورى الإسلامي في ايران: الترجيحات قوية بأن "إسرائيل" تقف وراء الهجوم على الموقع العسكري
مسؤول أمريكي يقول لوكالة "رويترز" إن الكيان الصهيوني ضالع في الهجوم على منشأة عسكرية إيرانية في اصفهان
الخارجية الأذربيجانية تعلن أنها ستجلي موظفي سفارتها في طهران وأفراد عائلاتهم بعد هجوم وقع أمام السفارة قبل يومين
زلزال ثان تتعرض له مدينة خوي الإيرانية في محافظة اذربايجان الغربية بعد زلزال أول وقع فجر الأحد أسفر عن 3 قتلى و800 مصاب
وزير الخارجية العراقي يقول إن نظيره السعودي سيزور بغداد قريباً لعقد محادثات حول استئناف الحوار بين طهران والرياض
وزير الخارجية الأمريكي يزور القاهرة في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستمر 3 أيام لمناقشة الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: إدارتنا ضعيفة بعد إنسحابنا من أفغانستان وهناك احتمال لصراع مع الصين
المصرفان المركزيان الروسي والإيراني يوقعان اتفاقا في مجال تسهيل المعاملات المالية والمصرفية يساعد رجال الأعمال بشكل كبير
الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" يعلن أن حفر الآبار في بلوك 9 قبالة سواحل لبنان سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023
الرئيس التركي: الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم التزامها بتسليمنا مقاتلات إف 16 و إف 35 رغم تسديدنا مليار و400 مليون دولار
رجب طيب أردوغان: أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد وهذا القرار يصدم ستوكهولم
كبير مفاوضي السويد يقول إن بلاده ستتصل بالجانب التركي أوائل الأسبوع المقبل لمواصلة اجتماعات الإنضمام إلى الناتو
رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار تعلن عن إعداد خطة لتسهيل العمل على إزالة الألغام في محافظة الحديدة اليمنية
القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيا يعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين اثر قصف أوكراني على جسر في مدينة ميليتوبول
تونس تجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة ورئيس هيئة الإنتخابات يعلن أن نسبة المشاركة بلغت 11.3%
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ورئيس الفترة الانتقالية في تشاد يؤكدان العمل على إحلال السلام في ليبيا
حركة الشباب تستهدف مروحية روسية تشارك في مهمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في الصومال
مقتل 10 أطفال وفقدان عدد آخر اثر انقلاب قارب يقل تلاميذ مدرسة دينية في سد تاندا بشمال غرب باكستان
“الوكالة الوطنية للإعلام” : العثور على جثة المدعو “ج.ف. ق” مصابة برصاصة بالرأس في منطقة علما قضاء زغرتا
منذ 1 ساعة
29 January، 2023
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