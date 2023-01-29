نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه نفى ان يكون الإتحاد قد دعا الى اي تحرك او اضراب غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 22:58

نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه نفى ان يكون الإتحاد قد دعا الى اي تحرك او اضراب غداً

منذ 2 ساعة 29 January، 2023
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