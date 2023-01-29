عبد اللهيان: تلقينا رسالة من الأطراف المقابلة في المفاوضات النووية عبر وزير الخارجية القطري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 15:28

عبد اللهيان: تلقينا رسالة من الأطراف المقابلة في المفاوضات النووية عبر وزير الخارجية القطري

منذ 34 mins 29 January، 2023
أخبار موقع المنار

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