فلسطين المحتلة : إصابة شاب فلسطيني برصـاصة في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة ببيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2023 - 17:36

فلسطين المحتلة : إصابة شاب فلسطيني برصـاصة في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة ببيت لحم

منذ 2 ساعة 28 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات