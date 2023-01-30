الحشرات غذاء رسمي لشعوب الاتحاد الأوروبي

أصبح من المسموح اعتبار مسحوق صراصير المنزل ويرقات الدودة القشرية، غذاء داخل دول الاتحاد الأوربي، بموجب دخول لوائح جديدة حيز التنفيذا الاسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه سيصبح من الممكن استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق في الطعام، ويرقات الدودة القشرية.

ويُذكر أن هناك قواعد مماثلة بالفعل تسري على الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء.

وتنظر المفوضية الأوربية حاليًا في ثمانية طلبات إضافية من أجل ترخيص تناول الحشرات كغذاء، إذ يتعين على الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على إذن لكل حشرة ترغب بطرحها في السوق.

ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوربي إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

وبحسب تقييم المفوضية الأوربية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي، ولكنها قد تشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

وتُعَد الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.

المصدر: مواقع