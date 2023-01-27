إعلام العدو: عملية الليلة هي الأخطر خلال العشر سنوات الأخيرة ويبدو أن المنفذ استخدم وقتًا طويلًا وهو ينفذ عمليته وهذا ما يفسر استخدامه للمسدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 23:14

إعلام العدو: عملية الليلة هي الأخطر خلال العشر سنوات الأخيرة ويبدو أن المنفذ استخدم وقتًا طويلًا وهو ينفذ عمليته وهذا ما يفسر استخدامه للمسدس

منذ 1 ساعة 27 January، 2023
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