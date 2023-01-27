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January 27 2023 - 21:04

بالفيديو | مقتل 7 مستوطنين في عملية اطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب

منذ 14 mins 27 January، 2023
القدس المحتلة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

قتل 7 صهاينة في عملية إطلاق النار في مستوطنة “النبي يعقوب” المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأصيب عدد آخر من الصهاينة. وقالت القناة 12 العبرية، إن فلسطينيين اثنين يستقلان مركبة فتحا النار تجاه كنيس يهودي.

وأفاد إعلام العدو بأن سيارة توقفت وأطلقت النار على مجموعة من الصهاينة، ومن ثم تحرك المنفذ وأطلق النار على مجموعة أخرى، واستمرت العملية لمدة 20 دقيقة.

بالفيديو | لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس

وأعلنت شرطة الإحتلال استشهاد المنفذ، بعد أن قتل 5 مستوطنين، وأصاب عدداً كبيراً من الصهاينة. وقالت التقارير الميدانية لشرطة الإحتلال، إن نتائج هذه العملية خطيرة ومؤلمة.

وأغلقت قوات الإحتلال الطرق المؤدية إلى المستوطنة الواقعة قرب بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وصدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير ابتهاجا بعملية إطلاق النار بمستوطنة “النبي يعقوب” في القدس المحتلة.

المصدر: مواقع

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