اتحاد الوفاء لنقابات العمال دعا الى الالتفات لمعاناة عمال البلديات

دعا المجلس التنفيذي ل”اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” في جلسته الدورية في مركزه الفرعي في بعلبك، إلى “الالتفات لمعاناة عمال البلديات في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع، في ظل الغلاء الجنوني للأسعار، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية “، كما دعا “رؤساء البلديات لتكثيف اهتمامهم المعنوي والمادي بعمال بلدياتهم، والعمل الحثيث على تأمين حاجاتهم في الاستشفاء والدواء والتدفئة”.

وشدد على ضرورة “إنصاف عمال مؤسسة مياه البقاع، ضرورة إنهاء معاناة عمال غب الطلب العاملين على توفير مياه الشفة في بعلبك الهرمل ورفع قيمة الرواتب، ومساواتهم بالحقوق الوظيفية والمادية، وبالتقديمات وبالمساعدات الاجتماعية”.

ولفت إلى ان “محافظة بعلبك – الهرمل محافظة زراعية بامتياز لكنها مهملة تاريخيا، وتستحق التفاتة بموازين الإنماء المتوازن للمحافظات اللبنانية، ومزارعي ومربي الماشية فيها يحتاجون للرعاية الصحيحة والسليمة، والهيئات النقابية والتعاونية حاضرة لتعاون مباشر مع المعنيين المخلصين في وزارة الزراعة وغيرها في المشاريع الأساسية، ولإيصال المساعدات الفنية والعينية لأصحابها الحقيقيين، بالأساليب والوسائط المعتبرة والمعتمدة، وبمنتهى الشفافية”.

نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل

نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل قال في بيان “لم يكن ينقص عمال البلديات غير تحمل الغلاء الجنوني لأسعار المواد الإستهلاكية بعدما تخطى سعر صرف الدولار ال 60 ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي لم يعد عمال البلديات يجدون من يستدينون منه لشراء ربطة الخبز التي باتت أكبر طموحاتهم ، فالدولة لا تعير اهتمامها لعمال ومستخدمي البلديات الذين يموتون قهراً وجوعاً وألماً أيضاً بسبب عدم قدرتهم على شراء الأدوية أو دفع تكاليف الطبابة والإستشفاء ، وصناديق البلديات فارغة وما زال الكثيرون من عمال البلديات يطالبون بقبض المساعدة الإجتماعية التي أقرّت لهم منذ أشهر.

وطالب البيان الوزارات المعنية بما يلي :

1- المبادرة الفورية لدفع مستحقات عمال ومستخدمي البلديات من المساعدة الاجتماعية والمستحقة لهم اعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام 2021 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه حيث ما زالت بعض البلديات تتمنع عن دفع هذه المساعدة.

2- الإلتزام بدفع بدل النقل الذي أقر مؤخراً للموظفين والأجراء مع المفعول الرجعي اعتباراً من صدور قرار رفع بدل النقل.

3- تعديل أجور العمال وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور ودفع الرواتب على أساس الضعفين بحسب ما أقر في موازنة العام 2023.

ودعا بيان النقابة رؤساء البلديات والاتحادات البلدية إلى الاستفادة من المرسوم الذي يمكّن البلدية والإتحاد من طلب سلفة خزينة لدفع مستحقات العمال من الأجور والمساعدات الاجتماعية.

كما دعا البيان وزارتي الداخلية والمالية لاتخاذ الإجراءات الإدارية السريعة والمبادرة الفورية لصرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2021 و 2022 وعائدات البلديات من الخليوي عن الأعوام 2019 و 2020 و 2021 و2022 لتمكين البلديات من دفع مستحقات عمالها وموظفيها ومستخدميها.

ولفت البيان إلى معاناة عمال البلديات وتردي أوضاعهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المأساوي مطالباً بإنصاف المياومين في البلديات وإصدار التعاميم اللازمة لإعطائهم الأجر اليومي الذي يستحقونه.