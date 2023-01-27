إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة على عسقلان والقبة الحديدة تعترض صاروخين وفتح الملاجئ في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 01:16

إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة على عسقلان والقبة الحديدة تعترض صاروخين وفتح الملاجئ في المدينة

منذ 52 mins 27 January، 2023
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