محتجون قطعوا الطريق عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 19:06

محتجون قطعوا الطريق عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا

منذ 1 ساعة 26 January، 2023
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