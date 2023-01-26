حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على المخيم ويستنكر بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2023 - 19:06

حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على المخيم ويستنكر بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات

منذ 2 ساعة 26 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة